رئيس سريلانكا يؤكد أنه سيستقيل من منصبه الأربعاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء السريلانكي، الإثنين، أن رئيس البلاد غوتوبايا راجاباكسا، أكد عزمه الاستقالة من منصبه الأربعاء المقبل.

وسبق أن أعلن رئيس البرلمان ماهيندا أبيواردانا، قبل يومين، أن راجاباكسا وافق على التنحي بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري، عقب احتجاجات تشهدها البلاد على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي اليوم في بيان، إن الرئيس غوتوبايا راجاباكسا أكد أنه سيتنحى عن منصبه الأربعاء المقبل.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، وافق أيضا على الاستقالة من منصبه ولكن بعد أن يتم تشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.

وتشهد سريلانكا مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، في إطار مظاهرات واسعة احتجاجا على سوء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وفي وقت سابق السبت، اقتحم المتظاهرون القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، ومنزل رئيس الوزراء، ويكريمسينغه، قبل أن يضرموا النار فيه.

وسبق أن أعلن ويكريمسينغه في يونيو/ حزيران الماضي، انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات البترول.

وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.