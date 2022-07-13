هل يتعاقد بوتين على شراء مسيرات من إيران؟

رفض المتحدث باسم الكرملين التعليق على معلومات أميركية بأن روسيا ستشتري مئات الطائرات المسيرة من إيران.

ورد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الأربعاء، لدى سؤاله عن الموضوع في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف بالقول "ليس لدينا تعليق".

لكنه أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتفاوض على شراء مثل هذه الأجهزة خلال زيارته لإيران في 19 تموز/يوليو.

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري.

نقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسي لدى إيران ليفان داجاريان أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي سيستقبل فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الإثنين إن الولايات المتحدة تملك معلومات استخبارية تفيد بأن "الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، وبينها قتالية، خلال وقت قصير جداً".

وردت طهران على هذه المعلومات الثلاثاء بالقول إنه "لم يحدث أي تطور معين" في التعاون التقني بين روسيا وإيران.

وتشكل الطائرات المسيرة سلاحاً حاسماً في المعارك الجارية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية. وهي تساعد القصف المدفعي على تحديد أهداف العدو والقيام بمهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات المستهدفة.