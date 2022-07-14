رئيس سريلانكا يغادر المالديف إلى سنغافورة في طريقه للسعودية

أعلن مسؤولون في جزر المالديف، الخميس، أن رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر إلى سنغافورة ثم إلى السعودية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين في جزر المالديف (لم تسمّهم) قولهم إن رئيس سريلانكا سيستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى سنغافورة ثم إلى السعودية.

كما نقلت الوكالة الأمريكية عن قائد الاحتجاجات في البلاد (لم تسمّه) قوله إن" المتظاهرون يغادرون المباني الرسمية، فيما يبحث البرلمان خيارات حل الأزمة لاسيما بعد مغادرة الرئيس".

والأربعاء، غادر الرئيس السريلانكي البلاد على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت تقارير محلية نقلا عن مسؤولين (لم تسمّهم) أن "راجاباكسا وزوجته وحارسه الشخصي توجهوا إلى جزر المالديف".

وسبق أن أعلن رئيس البرلمان ماهيندا أبيواردانا، السبت الماضي، أن راجاباكسا وافق على إعلان تنحيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من اقتحام آلاف المتظاهرين القصر الرئاسي في العاصمة كولومبو وإضرام النار في منزل رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، الذي وافق على الاستقالة هو الآخر بعد تشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بتاريخ 15 يوليو الجاري، وانتخاب رئيس جديد للبلاد في 20 يوليو.

وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.