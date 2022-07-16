البيت الأبيض يؤكد مجدداً أن روسيا تسعى لشراء مسيرات من إيران

قال البيت الأبيض إن مسؤولين روس زاروا إيران في الأسابيع الأخيرة للاطلاع على طائرات عسكرية بدون طيار ربما للحصول عليها لاستخدامها في حربهم في أوكرانيا.

نشرت الإدارة الأمريكية المعلومات الاستخباراتية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس جو بايدن السبت للقاء زعماء ست دول خليجية، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق في قمة إقليمية.

من المتوقع أن يشرح بايدن "بيانه الرئيسي" الذي يشرح رؤيته للشرق الأوسط في زيارته التي تستمر أربعة أيام وتهدف إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة وتوحيد المنطقة ضد إيران.

عرضت إيران الطائرات المسيرة للمسؤولين الروس في مطار كاشان يومي 8 و15 يوليو/ تموز، وفقًا للبيت الأبيض.

ونشرت الإدارة أيضا صور الأقمار الصناعية لطائرات غير مأهولة من طراز شاهد 191 وشاهد 129 أثناء تحليقها في المطار، بينما كانت طائرة نقل تابعة للوفد الروسي على الأرض.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الإدارة لديها "معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة".

وأضاف سوليفان في بيان "تشير تقديراتنا إلى أن وفدًا روسيًا رسميًا تلقى مؤخرًا عرضًا للطائرات بدون طيار الإيرانية القادرة على الهجوم. نصدر هذه الصور التي تم التقاطها في يونيو / حزيران والتي تظهر طائرات إيرانية بدون طيار شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم".

وتابع قائلا " يشير ذلك إلى اهتمام روسي مستمر بامتلاك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على الهجوم".

يوم الجمعة، رفض وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، تقارير عن تصدير طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا، ووصفها بأنها "لا أساس لها".

نقل موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت عن أمير عبد اللهيان قوله "هذا النوع من الادعاءات بالتوازي مع زيارة بايدن لفلسطين المحتلة أو إسرائيل، هي في اتجاه نوايا وأغراض سياسية... نحن نعارض أي خطوة قد تؤدي إلى استمرار الصراعات وتكثيفها".

يتطلع بايدن إلى تعزيز التنسيق بين رد حلفاء الشرق الأوسط على الغزو الروسي لأوكرانيا، وما يعنيه الصراع المستمر للمنطقة.

لدى العديد من دول الخليج -المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص- مخاوف جدية بشأن نشاط إيران الخبيث في المنطقة.

لم تتحرك أي من الدول الممثلة في القمة على قدم وساق مع الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا، وهي أولوية رئيسية في السياسة الخارجية لإدارة بايدن. إذا كان هناك أي شيء، فقد برزت الإمارات العربية المتحدة كنوع من الملاذ المالي للمليارديرات الروس ويخوتهم التي تقدر بملايين الدولارات. ولا تزال مصر مفتوحة أمام السياح الروس.

قاعدة كاشان الجوية، التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا (120 ميلا) جنوب طهران، هي واحدة من أقدم المطارات الإيرانية.

ربط وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عام 2021 كاشان ببرنامج طائرات بدون طيار إيراني، زاعمًا أن إيران دربت مسلحين من العراق ولبنان وسوريا واليمن على إطلاق طائرات مسيرة في المنشأة.