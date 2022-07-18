عمران خان يعود إلى السلطة في إقليم البنجاب الباكستاني

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الاثنين، أن حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان فاز بالانتخابات الفرعية في البنجاب أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين (لم تسمهم) أنه من المرجح أن يشكل حزب خان "حكومة إقليمية جديدة هناك (شمال شرق) في الأسابيع المقبلة".

وفاز حزب "تحريك إنصاف" الذي يتزعمه خان بـ 15 مقعدًا من أصل 20 كانت مطروحة للتصويت في مجلس الإقليم المؤلف من 371 عضوًا.

وبذلك يرتفع عدد المقاعد التي يشغلها الحزب وحلفاؤه في مجلس النواب في البنجاب إلى 188، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية البسيطة البالغة 186 مقعدًا اللازمة لحكم المقاطعة.

ويعد فوز خان ضربة للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، رغم أنه لا يشكل أي تهديد على الحكومة في إسلام أباد، حسب المصدر ذاته.

ووصل شريف إلى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، بعد الإطاحة بخان في تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان.

وينتخب مجلس البنجاب، الجمعة المقبلة، رئيس وزرائه ليحل محل نجل رئيس الوزراء الحالي شريف حمزة شهباز، الذي يشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب حاليا.

ويزعم عمران خان أن الإطاحة به من منصب رئيس وزراء البلاد "كانت مؤامرة أمريكية" وهو اتهام ينفيه كل من شهباز شريف وواشنطن.