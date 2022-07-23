ذكر الباندا العملاق الأطول عمراً في العالم يفارق الحياة عن 35 عاماً

أعلنت حديقة حيوان هونغ كونغ يوم الخميس أن "آن آن" أكبر باندا عملاق في العالم فارق الحياة نتيجةً للقتل الرحيم عن عمر يناهز 35 عاماً.

وقال بيان صادر عن مدينة الملاهي وحديقة الحيوانات "أوشن بارك"، إن صحة الباندا العجوز تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض حاد في نشاطه البدني وشهيته، وتم التخلص منه من قبل الأطباء البيطريين في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وقالت الحديقة إن عمره يعادل 105 سنوات من حياة الإنسان، وأن "القرار الصعب" بقتله اتخذ لأسباب تتعلق براحته بالتشاور مع الخبراء الصينيين.

وُلد "آن آن" في البرية بمقاطعة سيتشوان في الصين، وكان واحداً من زوج الباندا الذي أهدته بكين لهونغ كونغ احتفالاً بالذكرى الثانية لتسلم المدينة من بريطانيا عام 1999.

وقضى هو ورفيقته "جيا جيا" بقية حياتهما في "أوشن بارك".

وكانت"جيا جيا" فارقت الحياة عن عمر يناهز 38 عاماً في عام 2016، بعد أن دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر باندا حية وأكبر باندا في الأسر على الإطلاق.

ويبلغ متوسط عمر الباندا في البرية 14-20 عاماً، وفقاً للصندوق العالمي للحياة البرية.

وبعد وفاة "جيا جيا" عاش رفيقها "آن آن" حياة منعزلة إلى حد ما، وفي عام 2021 احتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين بمفرده مع فاكهته المفضلة وكعكة من الخيزران، محاطًا بعدد من بطاقات عيد الميلاد المصنوعة يدوياً من قبل موظفي الحديقة.

وتعتبر الباندا هي الخيار الأفضل للهدايا الدبلوماسية من بكين، ويتمتع "آن آن" و"جيا جيا" بدرجة معقولة من النفوذ السياسي مقارنة ببقية سكان حديقة الحيوانات.

وعندما وصلا لأول مرة إلى المدينة، قال الرئيس التنفيذي آنذاك "تونغ تشي هوا" إن أسمائهما ستلهم هونغ كونغ لتكون مستقرة بسبب كلمة "آن" وتحقق أداءً رائعاً نسبة لكلمة "جيا".

وعندما تم الإعلان عن فقدان "آن آن" للشهية الأسبوع الماضي، اتصل "جون لي" الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ بحديقة "أوشن بارك" للتعبير عن قلقه.

وأقامت إدارة "أوشن بارك" فعالية كتب التعازي في قاعة المعرض التي اعتاد أن يعيش فيها الباندا المحبوب.

وفي غضون ساعة من إعلان المتنزه عن وفاته، لاقى المنشور مئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المستخدم "تانغ سي سي": "شكراً لكل السعادة التي جلبتها لنا على مدار سنوات عديدة".