إيران نفذت أكثر من 250 عملية إعدام منذ بداية العام الجاري

شجبت منظمات إنسانية "موجة عمليات إعدام" شهدتها إيران حيث نُفذت عقوبة الإعدام بحق أكثر من 250 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي "بعد محاكمات جائرة".

وقالت نائبة مديرة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي في بيان "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أعدمت السلطات الإيرانية ما معدله شخصًا واحدًا على الأقل يومياً".

وأضافت "تُنفذ أجهزة الدولة عمليات قتل واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في اعتداء سافر على الحق في الحياة".

وأكد البيان أن "موجة عمليات الإعدام" جرت "بوتيرة مروعة" وأن إيران ستتجاوز قريبًا إجمالي 314 عملية إعدام سُجلت خلال عام 2021 بكامله.

من بين 251 حالة إعدام مسجلة في الفترة من 01 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2022، علماً أن "الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح"، أدين 146 شخصاً بالقتل، "في نمط موثق جيدًا من عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها بشكل ممنهج"، وفق البيان.

وتذكر المنظمتان غير الحكوميتين بأن عقوبة الإعدام في إيران تصدر "بعد محاكمات غير عادلة بشكل ممنهج (...) مع استخدام الاعترافات المشوبة بالتعذيب بشكل روتيني كأدلة".

أُعدم ما لا يقل عن 86 شخصًا بسبب جرائم تتصل بالمخدرات. وأشارت المنظمتان إلى أنه "لا ينبغي أن يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام وفق القانون الدولي".

وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية في مركز عبد الرحمن برومند، وهو منظمة إيرانية لحقوق الإنسان شاركت في كتابة البيان "تُظهر الزيادة المتجددة في عمليات الإعدام، بما في ذلك العمليات العلنية، مرة أخرى مدى تناقض أفعال إيران مع بقية العالم، حيث ترفض 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة".

وفي حزيران/يونيو 2022، أعدمت السلطات في يوم واحد في محافظة البرز (شمال غرب) ما لا يقل عن 12 شخصًا. وكذلك في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

شهدت إيران وفق المجتمع المدني حملة قمع واسعة النطاق مع استمرار الاحتجاجات على الظروف المعيشية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وتم توقيف نقابيين ومثقفين ومخرجين بينهم المخرج محمد رسولوف الذي فاز فيلمه "الشيطان غير موجود"، حول عقوبة الإعدام في إيران بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2020.