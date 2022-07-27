مجموعات من القردة تهاجم السكان بشراسة في جنوب غرب اليابان

تعرض سكان مدينة ياماغوتشي في جنوب غربي اليابان لهجوم غريب من مجموعات من القردة حاولت خطف أطفال وعض السكان والتسلل إلى دور الحضانة.

وازدادت الهجمات التي بدأت منذ 8 يوليو/ تموز حدة في الآونة الأخيرة ما دفع سلطات المدينة لاستئجار وحدة خاصة لمطاردة الحيوانات.

لكن الفخاخ التي نصبتها الوحدة لم تنجح إذ لم تكترث القرود للطعام، وتركزت هجماتها في الأغلب على الأطفال وكبار السن.

وقال مسؤول بمجلس المدينة، هو ماساتو سايتو "عندما تواجه قردا، فإن التعليمات هي: لا تنظر في عينيه، اجعل نفسك تبدو أكبر حجما منه من خلال فتح معطفك على سبيل المثال، ثم التراجع بهدوء قدر الإمكان دون القيام بحركات مفاجئة.

تعرضت امرأة للاعتداء من قرد بينما كانت تعلق ملابس في شرفتها. وأظهرت ضحية أخرى ضمادة تلف قدمها. وقد ذكرت الضحيتان أنهما فوجئتا بحجم وضخامة القرود.

القرود التي ترهب المجتمع هي قرود المكاك اليابانية، وهي من النوع الذي غالبا ما يتم تصويره وهو يستحم بسلام في الينابيع الساخنة.

وتمكن الفريق من الإمساك بقرد يبلغ طوله 49 سم ووزنه 7 كيلوغرامات بعد حقنه بمهدئ. وأظهرت الأدلة المختلفة أنه أحد القرود المهاجمة وتم إعدامه.

لكن السلطات تلقت بلاغات بوقوع عدد كبير من الهجمات بعد الإمساك بالقرد.

لم يصب أحد بجروح خطيرة حتى الآن، لكن السكان تلقوا نصائح بالخضوع للعلاج في المستشفى. وتم استدعاء سيارات الإسعاف في بعض الحالات.

وجزء كبير من أراضي اليابان مكون عن جبال وغابات. وقد واجه البشر هجمات نادرة من دببة وخنازير وغيرها من الحيوانات البرية، لكن هجمات القرود هي الأولى من نوعها.

ولم يتبين حتى الآن سبب وقوع الهجمات، كما لا يزال من غير الواضح المنطقة تحديدا التي انطلقت منها مجموعة القرود .