زعيم كوريا الشمالية يهدد جارته الجنوبية بالإبادة

هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، بالقضاء على جارته الجنوبية في حال قيامها بأي تحرك عسكري ضد بلاده، وفق وسائل إعلام كورية جنوبية.

جاء ذلك أثناء خطابه بمناسبة ما تسميه بيونغ يانغ "يوم النصر" في ذكرى انتهاء الحرب الكورية 1950-1953، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب".

وقال كيم إن أي تحرك عسكري خطير ضد بلاده سيواجه مباشرة بقوة ضاربة، وإن إدارة سيول وجيشها سيتم القضاء عليهما كليا.

ووصف كيم الجيش الكوري الجنوبي برجال العصابات العسكريين، قائلا إنهم سيواجهون الإبادة إذا قاموا بأي محاولة استباقية خطيرة ضد بلاده.

وأكد كيم أنه لن يتسامح مع سلوك كوريا الجنوبية، محذرا من أنها ستدفع الثمن إذا مضت في هذا المسار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن جارته الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت.

وأمر يون الجيش بمعاقبة بيونغ يانغ "بسرعة وحزم" إذا قامت بأي استفزاز.

ومنذ 2021، تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث كثفت كل من سيول وبيونغ يانغ تدريباتهما في المنطقة لإظهار قوتهما العسكرية.