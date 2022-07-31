اشتباكات حدودية بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومقاتلين من حركة طالبان الأفغانية

وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومقاتلين من حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد في أحدث مواجهات منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان قبل عام حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية،.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن ميسم برازانده حاكم محافظة هرمند شرقي إيران، قوله إن الواقعة محل التحقيق.

لم يدل الحاكم بتفاصيل حول الاشتباك أو ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح، كما لم يصدر تعقيب فوري من طالبان.

قالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن طالبان فتحت النار على منازل على الطرف الشرقي من المحافظة، في منطقة شقلك، عبر الحدود من ولاية نمروز الأفغانية.

ذكر تقرير "تسنيم" أيضا أن قوات طالبان حاولت رفع علم طالبان في منطقة ليست جزءا من أراضي أفغانستان وأن الهدوء قد عاد بعد تبادل إطلاق النار.

تكرر نشوب اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وقوات طالبان في مواقع متعددة على طول الحدود، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.

غالبا ما يندلع تبادل إطلاق النار بسبب مشكلات محلية مثل النزاع على المراعي أو المياه أو لتهريب وعادة ما ينتهي بسرعة.

كان مسلحو طالبان استولوا على عدد من نقاط التفتيش على الجانب الإيراني من الحدود في بعض أسوأ الاشتباكات، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، لكنها سرعان ما انسحبت، ووصف الجانبان الواقعة بأنها "سوء تفاهم".