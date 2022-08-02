بسبب سوء الأحوال الجوية.. مقتل 6 عساكر في تحطم مروحية في باكستان

قال الجيش الباكستاني العثور على حطام مروحية سقطت أمس جنوب غربي البلاد، وهي المنطقة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأضاف الجيش في بيان اليوم أن قياديا عسكريا وخمسة أشخاص آخرين، كانوا على متنها، لقوا حتفهم.

فقدت المروحية الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية في إقليم بلوشستان في الليلة السابقة، أثناء تحليقها في مهمة إغاثة بالمنطقة التي ضربتها الفيضانات.

وذكر بيان عسكري أن الجنرال القتيل هو القائد الإقليمي اللفتنانت جنرال سرفراز علي.

وأضاف أنه وفقا لتحقيقات أولية، وقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت المروحية ضمن جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات في بلوشستان، حيث أسفرت الأمطار والسيول منذ يونيو/ حزيران الماضي عن مقتل ما يقرب من 150 شخصا.

ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

قدم الرئيس الباكستاني عارف علي ورئيس الوزراء شهباز شريف وغيرهم من كبار السياسيين تعازيهم لأسر الضحايا.

تستخدم باكستان حاليا مروحيات وقوارب لإجلاء ضحايا الفيضانات من مناطق مختلفة بالبلاد، ومن بينها بلوشستان وراجانبور، وهي منطقة في إقليم البنجاب الشرقي.

تسببت الأمطار والفيضانات في مقتل قرابة 500 شخص بجميع أنحاء باكستان منذ يونيو/ حزيران، عندما بدأت الأمطار تهطل على أجزاء مختلفة من البلاد، ما تسبب في حدوث فيضانات.

يجلي رجال الإنقاذ، بدعم من الجيش، آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل منذ ذلك الحين، وبينهم نساء وأطفال، من مختلف أنحاء باكستان.