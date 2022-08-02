رغم تحذيرات الصين المشددة.. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان

حطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان اليوم الثلاثاء، لتصبح أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي فيما من شأنه زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

تدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها ويجب ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الحكوميين الأجانب اعترافًا بسيادة الجزيرة.

حذرت الصين من "إجراءات حازمة وقوية" إذا مضت بيلوسي قدما في زيارتها. لم تحثها إدارة بايدن صراحة على إلغائها، بينما كانت تسعى إلى طمأنة بيجين بأنها لن تشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان.