الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس ومعالجة كل المسائل العالقة بينهما بالحوار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام خلال بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الأربعاء، شن الجيش عملية ضد قوات أرمينية غير شرعية في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "جنديا من الجيش الأذربيجاني استشهد في عمل إرهابي تخريبي من جانب القوات الأرمينية غير الشرعية في المناطق الخاضعة مؤقتا لسيطرة العناصر الروسية".

وتعقيبا على ذلك قال دوجاريك: "الأمين العام يتابع بقلق بالغ الوضع بين الجانبين".

وأضاف: "نحن لسنا في موقع يمكنا من التحقق بشأن التقارير الواردة، والأمين العام يدعو الجانبين إلى ضبط النفس، ومعالجة كل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.