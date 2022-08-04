اندلاع اشتباكات بين طالبان وداعش في كابل

اندلعت، الأربعاء، اشتباكات بين عناصر حركة طالبان ومسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابل.

ووقعت الاشتباكات ظهر الأربعاء في منطقة "كارت الصاحي" واستمرت حتى ساعات المساء.

وأوضح المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر، أن عملية شنت ضد خلية داعش في المنطقة، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين من التنظيم، وإلقاء القبض على آخر.

وأشار أن الخلية كانت تخطط لشن هجوم على الشيعة الذين يعيشون بكثافة في المنطقة واحتشدوا لإحياء مناسبات شهر المحرم، مبينا أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولم يتطرق مجاهد إلى مسألة وجود قتلى أو جرحى بين عناصر طالبان.

ورغم ادعاء طالبان التي وصلت إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، ضمان الأمن بشكل كامل في أفغانستان، فإن هجمات داعش المميتة استمرت في عموم البلاد بالعام الأخير.

وشهدت البلاد بعد سيطرة طالبان أكثر من 100 تفجير وهجوم مسلح، معظمها من تنفيذ داعش، حيث أسفرت عن مقتل المئات.