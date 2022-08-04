طالبان تنفي علمها بوجود الظواهري في أفغانستان

نفت حركة طالبان، الخميس، علمها بوجود زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، بعد أيام من مقتله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وقال سهيل شاهين، ممثل طالبان لدى الأمم المتحدة، في رسالة نصية لوكالة أسوشيتد برس، بعثها من مكتبه في الدوحة، إن الحكومة وقيادة الحركة "لم تكن على علم مطلقا" بالمزاعم حول وجود الظواهري في العاصمة كابل.

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان.

وأضاف شاهين أن التحقيقات "جارية لمعرفة مدى صحة الادعاءات"، مؤكدا أن قيادة الحركة في "اجتماع دائم" بهذا الشأن.

وأوضح شاهين أن نتائج التحقيقات "سيتم مشاركتها مع الجميع".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الظواهري كان يقيم في منزل نائب رئيس حركة طالبان، سراج الدين حقاني، الذي يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومتها، حسب الوكالة.

وفي اتفاقية الدوحة لعام 2020 الموقعة بين الحركة والولايات المتحدة، وعدت الحركة بأنها "لن تؤوي أعضاء القاعدة أو من يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة".