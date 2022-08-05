قوات أرمينية تطلق النار على مواقع أذربيجانية

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن قوات تابعة للجيش الأرميني أطلقت النار على مواقع الجيش الأذربيجاني، 12 مرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، إن القوات الأرمينية استهدفت نقاط للجيش الأذربيجاني بالقرب من مدينتي كلبجار ولاتشين في قره باغ، 3 مرات.

وأضافت أن المجموعات الأرمينية المسلحة المتواجدة بشكل غير قانوني في نقاط التمركز المؤقتة للجنود الروس في الأراضي الأذربيجانية، استهدفت 9 مرات مناطق أغدام، وخوجاوند، وخوجالي.

وأردفت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية في الجيش الأذربيجاني.

كما لفت إلى أن الجنود الأذربيجانيين ردوا بالمثل على القوات الأرمينية.

الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.