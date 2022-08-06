إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ على مستوطنة

أصيب إسرائيلي، صباح السبت، بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على إحدى المستوطنات جنوب إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إطلاق الصواريخ على غلاف غزة مستمر طوال الوقت، وفي صباح اليوم تم رصد سقوط قرب مزرعة ألبان في كيبوتس في مجلس إشكول الإقليمي"، يضم 32 مستوطنة.

ونتيجة السقوط، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة ولم يتضرر المبنى، بحسب المصدر ذاته.

وقال مجلس "إشكول" الإقليمي "هذا أول سقوط داخل مستوطنة بإشكول منذ بداية العملية".

وأضاف أن "كل الصواريخ التي أطلقت حتى الآن اعترضتها منظومة القبة الحديدية أو سقطت في مناطق مفتوحة خارج المستوطنات"، وفق "يديعوت".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة، واستهداف مواقع إسرائيلية مُحاذية لقطاع غزة.

ومساء الجمعة، أصيب 4 إسرائيليين بجروح، خلال ركضهم نحو الملاجئ، بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من غزة.

ووقتها، قالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة إسعاف رسمية) في بيان نقلته قناة "كان" الرسمية إن 5 أشخاص أصيبوا بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت (جنوب)، فيما أصيب خامس بحالة ذعر.

وعصر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، أسفرت حتّى اللحظة، بحسب وزارة الصحة، عن مقتل 11 فلسطينيا بينهم طفلة.

وأعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي"، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.