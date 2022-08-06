تايوان تحذر من هجوم محتمل من الصين على الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، أن جيش التحرير الشعبي الصيني ربما يجري محاكاة لهجوم ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر إن قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان".

وأوضح البيان أن القوات المسلحة التايوانية وضعت الدوريات الجوية القتالية والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ الأرضية في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ.

واقتربت السفن الحربية والطائرات الحربية الصينية من تايوان الجمعة لدرجة أن البحارة والطيارين تمكنوا من رؤية سواحلها وسلسلة الجبال الوسطى فيه، وفقًا لما ذكرته جلوبال تايمز الحكومية.

ووفقا لوزارة الدفاع التايوانية، فإن الصين، كجزء من مناوراتها العسكرية الرئيسية بالقرب من تايوان وإعلانها ثمانية إجراءات عقابية للرد على زيارة بيلوسي، أرسلت الجمعة أكبر عدد من الطائرات العسكرية عبر مضيق تايوان هذا العام.

وقالت الوزارة إن 68 طائرة حربية صينية عبرت ما يعرف بخط الوسط الفاصل لمضيق تايوان.