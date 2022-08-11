زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار في حربه ضد فيروس كورونا

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نجاح حملة بلاده الطارئة ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع كيم مع مسؤولي الصحة في البلاد مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وأشاد كيم في الاجتماع بإسهامات مسؤولي الصحة والعلماء في "نزع فتيل أزمة انتشار الوباء الخطير بنجاح" والدفاع عن النظام الاجتماعي للبلاد، الذي وصفه بأنه "الأفضل في العالم".

وقال كيم: "أعلن رسميا الانتصار في الحملة الطارئة القصوى لمكافحة الوباء والقضاء على فيروس كورونا الذي اقتحم أراضينا".

واتهمت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري، جارتها الجنوبية بإدخال الفيروس إلى بلادها، وحذرت من الانتقام.

وقالت: "إذا استمر العدو في القيام بأعمال خطيرة يمكن أن تدخل الفيروس إلى جمهوريتنا، فسنرد بالقضاء ليس فقط على الفيروس، ولكن أيضا على السلطات الكورية الجنوبية"، حسب الوكالة.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات في كوريا الشمالية تفشي الفيروس بين مواطني البلاد عن طريق لمس بعضهم "أشياء غريبة" حملتها مناطيد قادمة من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في 12 مايو/ أيار الماضي، ونفذت عمليات إغلاق على مستوى البلاد، بعد أن قالت أنها خالية من الفيروس لأكثر من عامين.

ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.