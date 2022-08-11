كابل.. مقتل رجل دين أفغاني بارز في تفجير والاتهام يطال تنظيم داعش

قتل رجل دين بارز من طالبان الخميس في انفجار استهدف مركزه الديني بالعاصمة الأفغانية كابل، في أحدث هجوم يضرب البلاد خمنذ سيطرة المتمردين السابقين على الحكم منذ عام.

وحدد مسؤولون هوية رجل الدين بأنه رحيم الله حقاني، وهو اسم يشير إلى أنه من دار العلوم الحقانية في باكستان، وهي جامعة إسلامية لطالما ارتبطت بطالبان.

وأعلن بلال كريمي، نائب المتحدث باسم طالبان، مقتل حقاني، واصفا إياه "بالشخصية العظيمة والرمز الأكاديمي." وقال كريمي إن حقاني قتل في "هجوم وحشي شنه العدو،" دون توضيح.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة محلية على صلة بتنظيم داعش تستهدف طالبان ومدنيين بهجمات منذ صعود طالبان إلى الحكم في أفغانستان أغسطس/ آب الماضي خلال المراحل الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد.

بعد التفجير، منع مقاتلو طالبان المراسلين في كابل من الوصول إلى مركز حقاني الديني. ولم يوضح مسؤولو طالبان أيضا أي نوع من المتفجرات استهدف حقاني أو ما إذا كان آخرون قد قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

كان الغزو الأمريكي قد أطاح بحكومة طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. ومنذ استعادتهم الحكم، تواجه الحركة أيضا أزمة اقتصادية مكبلة فيما جمد المجتمع الدولي التمويل للبلاد.