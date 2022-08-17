إيران مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة

أبدت إيران، اليوم الأربعاء، استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق مع الولايات المتحدة، بشأن تبادل سجناء بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، والذي قال: "لطالما أكدت إيران استعدادها للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن المفاوضات النووية".

ولم تشر وكالة "إرنا" المحلية التي نقلت الخبر إلى عدد الأمريكيين المعتقلين أو المحتجزين في إيران ولا هوياتهم، كما لم تذكر تفاصيل عن الاتفاق بين البلدين.

وأعرب كنعاني عن استغراب طهران قيام واشنطن بدعاية سلبية ضدها، بدلا من الانخراط عمليا في قضية تبادل السجناء الإيرانيين المعتقلين لأسباب واهية وإزالة العراقيل أمام هذا المسار.

وشهد عام 2019، عملية تبادل أسرى بين طهران وواشنطن، أطلقت الأولى فيها سراح عالم صيني أمريكي بقي محتجزا 3 سنوات بتهم تجسس انتُقدت على نطاق واسع.

وفي ذلك الوقت، قالت طهران إن السلطات الأمريكية كانت تحتجز نحو 20 إيرانيا في سجونها.