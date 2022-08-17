النظام السوري ينفي احتجاز صحفي أمريكي طالب بايدن إعادته

نفت وزارة خارجية النظام السوري، اليوم الأربعاء، احتجاز او اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ نحو 10 سنوات أثناء تغطيته للأحداث فيها.

وقالت الوزارة في بيان: "صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس".

وأضافت:"تنفي الحكومة السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطن أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادتها وسلطتها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت النقاب، الثلاثاء، عن محادثات مباشرة أجرتها مع النظام السوري في محاولة لتأمين الإفراج عن الصحفي "تايس".

وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريح صحفي في الذكرى العاشرة لاختطافه، إن بلاده على يقين بأن تايس محتجز من قبل النظام السوري، داعيا النظام السوري إلى إعادته إلى الوطن، ومعتبراً أن ذلك أولوية عليا في إدارته.

واختفى الصحفي "أوستن تايس" في 12أغسطس 2012، خلال تغطيته للاشتباكات في ريف دمشق، وظهر بعدها مرة واحدة في 26 أيلول/سبتمبر من نفس العام في فيديو قصير، معتقلاً من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين، وحتى اليوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احتجازه.

يذكر أن "تايس" عمل مراسلاً مستقلاً لـصحيفة "واشنطن بوست" ووكالات أنباء أخرى مثل "مكلاتشي" و"سي بي سي نيوز"، والجزيرة الإنجليزية، ووكالة الصحافة الفرنسية وغيرها.