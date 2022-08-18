بينهم رجل دين بارز.. ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد في كابل إلى 21



ارتفعت حصيلة هجوم أمس على مسجد "الصديقية" في العاصمة الأفغانية كابل إلى 21 قتيلا و33 جريحا، فيما كشف شاهد عيان عن مقتل رجال دين "بارز" في الهجوم.

وقال متحدث إدارة الأمن في كابل، خالد زدران، الخميس، إن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع في حي "خير خانا" ارتفع إلى 21 قتيلا و33 جريحا.

وأعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن التفجير الذي وقع داخل مسجد في منطقة رقم "PD 17" شمالي كابل، أسفر عن إصابة العشرات بجروح، فيما لم تعلن سابقا عن وقوع قتلى في الهجوم.

وأفاد شاهد عيان، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التفجير نفذه "انتحاري"، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد شاهد العيان مقتل رجل الدين البارز "الملا أمير محمد كابولي" في الهجوم.



وفي أول رد فعل لها عقب الهجوم، نددت حركة طالبان، على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد، بالتفجير، متعهدة بـ"تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة قريباً ومعاقبتهم".

وكان مستشفى الطوارئ في كابل قد ذكر، في تغريدة مساء الأربعاء، أنه "استقبل 27 شخصا عقب الحادث، بينهم 5 أطفال".