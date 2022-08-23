تبليسي تستضيف اجتماعا ثلاثيا بين تركيا وأذربيجان وجورجيا

استضافت العاصمة الجورجية تبليسي، الثلاثاء، اجتماعا وزاريا ثلاثيا بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، حول التعاون في مجال النقل.

وشارك وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في الاجتماع المغلق الذي استغرق قرابة الساعة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الوزير التركي، كل من ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ووزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف.

وعقب الاجتماع، صرح الوزير التركي، أن بلاده وأذربيجان وجورجيا ستواصل العمل على زيادة التعاون والإمكانات في مجال النقل.

وأضاف أنهم مستمرون في المفاوضات من أجل زيادة تطوير ممرات النقل بين الدول الثلاث.

وأشار قره إسماعيل أوغلو، إلى أنهم بحثوا إمكانية نقل الركاب إلى جانب البضائع والقضايا التجارية.