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سيدة يونانية تشهر إسلامها في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
جناق قلعة
نشر في 23.08.2022 22:13
المواطنة اليونانية سيراكو إميليا الأناضول المواطنة اليونانية سيراكو إميليا (الأناضول)

أشهرت المواطنة اليونانية سيراكو إميليا إسلامها، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وبحسب تدوينة نشرتها دار إفتاء جناق قلعة عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء، تم تلقين إميليا الشهادة بإشراف نائب المفتي محمد علي بال.

وخلال الحفل قدم بال معلومات للمواطنة اليونانية عن الدين الإسلامي.

كما هنأ بال، الذي أفردت التدوينة حيزا لتصريحاته، إميليا باعتناقها الإسلام، متمنيا لها تعلم الدين الحنيف وتطبيق تعاليمه في حياتها.

وفي ختام الحفل تم إهداء إميليا نسخة من القرآن الكريم وتفسيره باللغة الألمانية وكتابا في الفقه الإسلامي.

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