اندلاع حريق في عبارة فلبينية تقل 82 شخصاً

اندلع حريق في عبارة فلبينية، كانت تقل 82 راكباً وطاقمها، أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا، الجمعة، وأعلن خفر السواحل إنقاذ ما لا يقل عن 73 شخصاً.

وقال خفر السواحل إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد حلول الظلام لركاب وطاقم عبارة "آشيا فلبينز"، وهي سفينة شحن وركاب مشتركة بين الجزر قادمة من جزيرة ميندورو القريبة.

وأضاف: "جرى نقل امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة".

ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق، فيما أظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس.