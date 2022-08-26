باكستان تعلن حالة الطوارئ وسط نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات

أعلنت باكستان فجر اليوم حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول إلى 937 شخصا.

ودعت الحكومة الباكستانية الجيش لمساعدة الإدارة في المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ وسط نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

وخلال الاجتماع، قرر شريف إرسال جنود من الجيش الباكستاني لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ، وفق البيان.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء "دعا أيضا لعقد مؤتمر طوارئ للمبعوثين الأجانب في إسلام أباد لطلب مساعدة المجتمع الدولي".