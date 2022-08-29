الرئيس الإيراني: لا يمكن لأحد سلبنا حقنا في القدرات النووية السلمية

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن القدرات النووية السلمية "حق أساسي" لإيران، مؤكدا أن أحداً لن يتمكن من سلبها هذا الحق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيسي، في العاصمة طهران اليوم، تزامنا مع مرور عام على بدء رئاسته مجلس الوزراء.

وقال الرئيس الإيراني إنه "لا يوجد طرف بإمكانه منعنا من امتلاك قدرات نووية سلمية".

وأضاف أن تهديدات ومحاولات إسرائيل لإيقاف البرنامج النووي الإيراني "لن تفلح"، مشيرا إلى أن الأخيرة "تدرك أنها غير قادر على مواجهة إيران".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بينما ينتظر المجتمع الدولي رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن العودة الكاملة للطرفين إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيسي أن صفقة إحياء الاتفاق النووي تحتاج إلى ضمانات مطمئنة، وتأكيد موضوعي وعملي بشأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران وغلق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده.