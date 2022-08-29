ذعر غربي إندونيسيا بعد هزات أرضية تحت سطح البحر إحداها عنيفة

ضرب زلزال قوي تحت سطح البحر غربي إندونيسيا صباح اليوم وتسبب في ذعر السكان، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وتسبب الزلزال في حالة من الذعر في بلدة سيبيروت الساحلية في جزيرة مينتاواي، حيث ركض الناس إلى مناطق مرتفعة. ولم ترد تقارير عن أضرار جسيمة في مينتاواي، أقرب جزيرة إلى مركز الزلزال.

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة لم يشكل أي خطر حدوث تسونامي. وهز زلزالان صغيران بلغت قوتهما 5.9 و5.2 درجة المنطقة في وقت سابق الاثنين.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد نحو 170 كيلومترا غرب- جنوب غرب باريامان، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة سومطرة الغربية على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا).

يشار إلى أن الاختلافات في القياسات المبكرة شائعة.

إندونيسيا هي أرخبيل نشط زلزاليًا يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، وكثيرا ما تضربه الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي.

في فبراير/شباط، أدى زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، وإصابة أكثر من 460 شخصًا في مقاطعة سومطرة الغربية.

وفي يناير/كانون ثان 2021 ، تسبب زلزال بقوة 6.2 درجة في مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة ما يقرب من 6500 في مقاطعة غرب سولاويزي.