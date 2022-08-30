إيران تحتجز طائرة أمريكية بدون طيار قبل السماح لها بالمغادرة

أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز طائرة بدون طيار أمريكية في الخليج العربي، قبل أن يسمح لها بالمغادرة في وقت لاحق.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، ومقره في الشرق الأوسط، إن الحادث شهد محاولة سفينة تابعة للحرس الثوري الاستيلاء على طائرة بدون طيار أمريكية.

وأضاف هوكينز للأسوشيتدبرس أن سفينة الحرس الثوري كانت تسحب الطائرة من خلفها عندما اقتربت منها سفينة ومروحية تابعة للبحرية الأمريكية.

وأفاد بأن البحرية الأمريكية اتصلت مراراً بالإيرانيين، الذين أطلقوا سراح الطائرة بدون طيار في النهاية.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث، ويأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.