القائمة الرئيسية
آسيا
القائمة الرئيسية

إيران تحتجز طائرة أمريكية بدون طيار قبل السماح لها بالمغادرة

وكالة اسوشيتد برس
نشر في 30.08.2022 19:40
آخر تحديث في 30.08.2022 19:41
صورة من مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية تظهر قيام سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني بسحب طائرة بدون طيار في المياه الدولية بالخليج العربي AFP صورة من مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية تظهر قيام سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني بسحب طائرة بدون طيار في المياه الدولية بالخليج العربي (AFP)

أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز طائرة بدون طيار أمريكية في الخليج العربي، قبل أن يسمح لها بالمغادرة في وقت لاحق.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، ومقره في الشرق الأوسط، إن الحادث شهد محاولة سفينة تابعة للحرس الثوري الاستيلاء على طائرة بدون طيار أمريكية.

وأضاف هوكينز للأسوشيتدبرس أن سفينة الحرس الثوري كانت تسحب الطائرة من خلفها عندما اقتربت منها سفينة ومروحية تابعة للبحرية الأمريكية.

وأفاد بأن البحرية الأمريكية اتصلت مراراً بالإيرانيين، الذين أطلقوا سراح الطائرة بدون طيار في النهاية.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث، ويأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أوقفت الشرطة الصينية أكثر من مئتي مشتبه به على خلفية فضيحة مصرفية...
مختارات