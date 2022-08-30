الأمين العام للأمم المتحدة يحدد 9 سبتمبر موعد زيارة تضامنية إلى باكستان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أمينها أنطونيو غوتيريش، سيجري زيارة تضامنية إلى باكستان في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، وأوضح أنه في ظل الوضع المأساوي الذي يواجهه ملايين الرجال والنساء والأطفال الذين تأثروا بالفيضانات التاريخية في باكستان، سيسافر الأمين العام إلى البلاد الأسبوع المقبل في زيارة تضامنية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل غوتيريش إسلام أباد قبل أن يتوجه إلى المناطق الأكثر تضررا من الكارثة المناخية غير المسبوقة ليلتقي بالعائلات النازحة".

من جهته رحب ممثل باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة منير أكرم، بإعلان الزيارة.

وقال عبر تويتر إن زيارة غوتيريش تعد دليلا على تضامنه مع شعب وحكومة باكستان في الساعة العصيبة هذه وتصميمه على تعبئة منظومة الأمم المتحدة بكاملها للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية.

وبلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح معظم أنحاء باكستان منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، 1138 قتيلا و1634 جريحا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وكشفت وزارة التغير المناخي الباكستانية أن ثلث البلاد "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق و162 جسرا و170 متجرا و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء البلاد.

وتجري عملية إغاثة ضخمة للمتضررين، كما بدأت مساعدات دولية تتدفق في وقت تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات التي أثرت على أكثر من 33 مليون شخص.