الصين تفرض إغلاقاً تاماً على مدينة تشنغدو بعد ظهور جديد لفيروس كورونا

فرضت السلطات الصينية، الخميس، إغلاقاً تاماً على مدينة تشنغدو، بعد تسجيل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأصدرت السلطات المحلية أوامر لسكان المدينة، الواقعة جنوب غربي الصين، البالغ عددهم 21 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، بعد أن سجلت نحو ألف حالة إصابة بفيروس كورونا دون وفيات في أحدث تفشٍ، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

كما أعلنت السلطات تعليق نحو 70% من الرحلات الجوية من وإلى المدينة، التي تعد مركز عبور رئيسي في مقاطعة "سيتشوان" ومركزاً اقتصادياً هاماً.

فيما جرى تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد، رغم استمرار تشغيل وسائل النقل العام والسماح للمواطنين بمغادرة المدينة إذا أظهروا حاجة خاصة.

وبموجب إجراءات الإغلاق الجديدة، سيسمح لفرد واحد فقط من كل عائلة، يظهر اختباره للفيروس نتيجة سلبية قبل 24 ساعة، بالخروج يومياً لشراء الاحتياجات الضرورية.

ولم توضح السلطات مدة الإغلاق، لكنها قالت إن سكان المدينة سيخضعون لفحوصات الفيروس ابتداء من اليوم الخميس وحتى الأحد القادم.

وأدت إجراءات مماثلة إلى التزام ملايين السكان منازلهم في مدينة داليان شمال شرقي الصين، وكذلك في شيجيا تشوانغ، عاصمة مقاطعة خبي المتاخمة للعاصمة بيجين.

وتعكس إجراءات الإغلاق التزام الصين الصارم بسياسة "صفر كورونا" التي تنتهجها لمكافحة انتشار الفيروس، والتي تسببت بخسائر كبيرة لاقتصاد البلاد منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر عام 2019.