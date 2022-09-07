إسرائيل ترفض تصريحات واشنطن حول مقتل أبوعاقلة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الأربعاء، عن رفضه للتصريحات الأمريكية الأخيرة التي أعقبت نشر نتائج تحقيق خاص بمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لافتا أن لن يملي أحد على جيش بلاده تعليمات إطلاق النار.

ويوم الإثنين الماضي، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل: "سنواصل الضغوط على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين، والدفاع عن الصحفيين ومنع المزيد من المآسي".

وأثار هذا التصريح غضبا رسميا واسعا في إسرائيل، ما دفع لابيد إلى إصدار تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية الرسمية بأنه "لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار".

وأضاف لابيد خلال حديثه في حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط البحرية: "لن أسمح بمحاكمة جندي في الجيش الإسرائيلي دافع عن حياته في مواجهة إطلاق نار من إرهابيين"، على حد قوله.

ووصف مقتل أبو عاقلة بمأساة وقعت خلال واقعة أطلق فيها من سماهم "إرهابيون" نيرانا كثيفة.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار أبدا بشكل متعمد على الأبرياء".

تصريحات لابيد سبقتها أخرى لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انتقد فيها المطالب الأمريكية بقوله إن "رئيس الأركان (الإسرائيلي) وحده هو من يحدد وسيواصل وضع التعليمات الخاصة بإطلاق النار وفقا للحاجة العملياتية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف غانتس، في نهاية تقييم للوضع بشعبة المخابرات العسكرية (أمان): "القادة والجنود يطبقون التعليمات بعناية. لم يكن ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة. جنود الجيش الإسرائيلي لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهامهم".

ومساء الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل نفتالي بينيت، في تغريدة، إن "تعليمات إطلاق النار لجنودنا سيتم تحديدها من قبل قادة الجيش الإسرائيلي بمعزل عن أي ضغط داخلي أو خارجي".

وأردف: "يدنا ليست خفيفة على الزناد، نتوقع من أصدقائنا في العالم ألا يعطونا عظات أخلاقية بل أن يدعمونا في حربنا على الإرهاب".

والإثنين، رجّح الجيش الإسرائيلي أن تكون أبو عاقلة قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها أحد جنوده، مدعيا عدم وجود حاجة لإجراء تحقيق جنائي، مقابل مطالبات فلسطينية بتحقيق دولي مستقل.

وأبو عاقلة كانت مراسلة لقناة "الجزيرة" القطرية وقُتلت في 11 مايو/ أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.