تشكيك دولي في سلمية البرنامج النووي الإيراني

شككت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، في أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بشكل كامل.

جاء ذلك في تقرير نشرته وسائل إعلام، حيث أوضحت أن الوكالة أعلنت خلاله أنها لا تستطيع تقديم تأكيد بأن برنامج إيران النووي سلمي بشكل حصري.

وأشارت إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز نحو 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضحت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يقارب مستوى صنع الأسلحة بلغ 55 كيلوغراما، لافتة إلى أنه في حال استمر التخصيب بنسب أعلى فإن إيران ستمتلك يورانيوم أكثر مما تحتاجه لصنع قنبلة نووية.

وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما تتواصل المفاوضات بين طهران وواشنطن برعاية الاتحاد الأوروبي من أجل العودة الكاملة للاتفاق النووي.

يشار إلى أن إيران لا يحق لها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، وما يجري في مفاوضات لإحياء الاتفاق، أن تمتلك بالداخل أكثر من 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 3.67 بالمئة، وهي الدرجة المسموح بها في الاتفاق النووي لقيام إيران بتخصيب اليورانيوم.