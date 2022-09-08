مقتل 7 أشخاص في غارات روسية على شمال غربي سوريا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وإصابة 15 آخرين، الخميس، جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الغارات استهدفت منزلاً ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي، ما أوقع سبعة قتلى، أربعة منهم مدنيون بينما لم تعرف هويات الثلاثة الآخرين.

وتخضع محافظة إدلب لاتفاق موسكو، الذي جاء بعد محادثات بين روسيا وتركيا، ونص على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي أُنشئ وفقا لمناطق خفض التصعيد، وإنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال والجنوب من طريق Mفي سوريا، والعمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق حلب- اللاذقية M4 بين منطقتي ترنبة غرب سراقب وعين الحور بريف إدلب الغربي.

وتشهد محافظة إدلب بشكل متكرر قصفا جويا من طائرات روسية والنظام السوري مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وعمليات نزوح باتجاه الحدود التركية.