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أذربيجان.. استشهاد 50 عسكريا في الاشتباكات مع أرمينيا

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 13.09.2022 20:38
صورة أرشيفية من الحرب الأذربيجانية الأرمينية صورة أرشيفية من الحرب الأذربيجانية الأرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 50 عسكريا في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت بسبب استفزازات أرمينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاشتباكات التي اندلعت ليلة 12 وصباح 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن استشهاد 50 عسكريا.

من جهته قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعازيه عبر تويتر لشعبه وأسر الشهداء وأقربائهم، مؤكدا أن دماء الشهداء لن تذهب سدى.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

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