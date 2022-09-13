إيران تسيطر على حريق في حقل نفطي شب بفعل فاعل وفق التحقيقات الأولية

سيطرت إيران اليوم الثلاثاء على حريق شب في حقل شاديجان النفطي نتج عن فعل فاعل وفق ما قال مسؤول في شركة نفط محلية للتلفزيون الرسمي.

وذكر قباد ناصري الرئيس التنفيذي لشركة مارون لإنتاج النفط والغاز التي تشغل الحقل أن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم نتيجة "عبث عناصر مجهولة" لكن تمت السيطرة عليه بسرعة.

ويقع الحقل في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب إيران، الذي تسكنه أقلية عربية في إيران وطالما كان مسرحا لاضطرابات مناهضة للحكومة.

ووقوع هجمات أمر نادر الحدوث في إيران، إلا أن عددا من المواقع العسكرية والنووية الحساسة تعرضت لاستهداف خلال السنوات الماضية.

وتتهم إيران إسرائيل بالضلوع في العديد من الهجمات على منشآت وعلماء مرتبطين ببرنامجها النووي. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد هذه الاتهامات.

وقال ناصري "الوضع تحت السيطرة التامة ولا داعي للقلق... يجري تقييم الأضرار لكن الحقل سيعود للإنتاج قريبا".

ويبدو أن الحريق وقع في واحدة من بين 20 بئرا نشطة في حقل شاديجان، الذي تقدر طاقته الإنتاجية الإجمالية بنحو 70 ألف برميل يوميا.