باشنيان يهاتف بوتين وماكرون لبحث الاشتباكات الأرمينية الأذربيجانية

بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات على الحدود مع أذربيجان، وذلك في اتصالين هاتفيين.

وأوضحت الحكومة الأرمينية في بيان، أن باشنيان تناول مع بوتين وماكرون الاشتباكات التي وقعت بين قوات بلاده والجيش الأذربيجاني مساء الإثنين.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني عن قلقه من الأمر.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الأرميني قام بعمل استفزازي واسع النطاق في ساعات المساء، على محاور داشكسن وكلبجار ولاتشين.

وأوضحت أن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما على أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

وأشارت إلى قيام القوات الأرمينية باستهداف مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظات داشكسن وكلبجار ولاتشين بأسلحة مختلفة بما فيها مدافع الهاون.

وأشارت إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية وأضرار في البنية التحتية العسكرية.

ولفتت إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت أذربيجان أن حكومة يريفان تتحمل كافة المسؤولية عن الاشتباكات والخسائر، وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية للرأي العام في وقت لاحق.