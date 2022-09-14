أذربيجان تعلن استعدادها لتسليم جثث 100 جندي أرميني

أعلنت أذربيجان استعدادها لتسليم جثث نحو 100 جندي أرميني إلى بلادهم، قضوا خلال الاشتباكات الناجمة عن استفزازات الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وقالت الهيئة الأذربيجانية للمواطنين الأسرى والمفقودين والرهائن، في بيان الأربعاء، إن الجيش الأذربيجاني تصدى للهجوم الاستفزازي الأرميني يومي 12 و13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن أذربيجان جددت التزامها بالقانون الدولي إزاء الهجوم، حيث دعت أرمينيا لوقف إطلاق النار.

وأردفت أن أذربيجان على استعداد لتسليم جثث حوالي 100 جندي أرميني قضوا في الاشتباكات إلى بلادهم بشكل أحادي الجانب.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكريا في اشتباكات حدودية اندلعت إثر استفزازات أرمينية، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت الوزارة في بيان، أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.