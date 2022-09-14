إصابة مدنيين اثنين في أذربيجان بنيران القوات الأرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، إصابة مدنيين اثنين بنيران القوات الأرمينية عند خط الحدود الفاصل بين البلدين، بعد يوم من اشتباكات أسفرت عن استشهاد 50 عسكريا أذربيجانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المدنيين المصابين يعملان في تربية الحيوانات بمدينة كلبجر الحدودية، مبينة أن الوضع الصحي لأحدهما حرج، وأن الآخر تم معالجته في المستشفى وتماثل للشفاء.

وصباح اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن مواقع قواتها في منطقتي كلبجر ولاتشين بإقليم قره باغ، تعرضت لقصف مدفعي من قبل الجيش الأرميني.

وقالت إن القوات الأرمينية ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، مواقع للجيش الأذربيجاني في كلبجر ولاتشين، بقصف مدفعي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قواتها في المواقع المذكورة، ردت بالمثل على مصادر القصف الأرميني، مشيرة إلى أن المواقع الأذربيجانية تتعرض من حين لآخر لإطلاق نار من الجانب الأرميني.

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكرياً في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت إثر استفزازات أرمينية، منذ الاثنين.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات، وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.