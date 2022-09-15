إيران توقع مذكرة حصولها على العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، توقيع بلاده مذكرة حصولها على العضوية "الدائمة" في منظمة شنغهاي للتعاون.

وجاء في تغريدة لعبد اللهيان مساء الأربعاء، أنه وقع وثيقة العضوية الكاملة لبلاده في المنظمة، بعد 17عاما من عضويتها بصفة "مراقب".

ويأتي هذا التوقيع قبل ساعات من انطلاق أعمال قمة شنغهاي في أوزبكستان، اليوم الخميس.

وأضاف الوزير: "دخلنا الآن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة المتجددة".

وأشار أمير عبد اللهيان أن الأمين العام للمنظمة، جانغ مينغ، هنأ إيران على انضمامها الدائم، واصفا الخطوة بأنها "تطور هام".

وفي يونيو/ حزيران 2005، حصلت إيران على صفة "مراقب" في المنظمة، وتمت الموافقة على قبول عضويتها الدائمة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، خلال قمة طاجيكستان.

وتستضيف العاصمة الأوزبكية سمرقند قمة المنظمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

والأربعاء، وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات القمة، في أول زيارة رسمية له إلى أوزبكستان.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001 ثمانية دول (روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان)، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.

وانضمت إيران وباكستان والهند وافغانستان للمنظمة عام 2005 بصفة مراقب، ثم أصبحت الهند وباكستان عضوان "دائمان" في المنظمة عام 2016، فيما استمرت إيران وأفغانستان في العضوية بصفة مراقب.