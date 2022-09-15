بوتين ورئيسي يشددان على رغبتهما في تطوير العلاقات الروسية-الإيرانية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" اليوم الخميس، في أوزبكستان.

وقال بوتين "على المستوى الثنائي، يتطور التعاون بشكل إيجابي". وتأتي تصريحاته في وقت تسعى موسكو لاغتنام فرصة انعقاد القمة للتأكيد أنها لا تعاني من عزلة دولية رغم النزاع في أوكرانيا.

وأفاد بوتين بأن العمل على معاهدة روسية-إيرانية جديدة حول العلاقات الاستراتيجية استُكمل تقريبا وبأن موسكو سترسل وفدا يضم شخصيات من دوائر المال والأعمال إلى إيران الأسبوع المقبل لتطوير العلاقات التجارية.

فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الوفد سيضم من 80 شركة كبرى.

من جانبه، أبلغ الرئيس الإيراني خلال اللقاء بوتين أن التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية "أقوى".

وقال رئيسي إن "العلاقة بين الدول الخاضعة لعقوبات أميركية مثل إيران وروسيا، أو أي دولة أخرى، قادرة على تخطي الكثير من المشاكل وجعلها أقوى يوما بعد يوم"، معتبرا أن "الأميركيين يعتقدون أنهم قادرون على وقف تقدم أي بلد يفرضون عقوبات عليه. اعتقادهم هذا خاطئ".