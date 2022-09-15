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وزارة الدفاع الأذربيجانية: ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 في الاشتباكات مع أرمينيا

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 15.09.2022 13:59
آخر تحديث في 15.09.2022 14:21
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 جنديا في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن عدد شهداء الاشتباكات الناجمة عن الاستفزازات الأرمينية منذ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفع إلى 71.

والاثنين، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

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