وزارة الدفاع الأذربيجانية: ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 في الاشتباكات مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 جنديا في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن عدد شهداء الاشتباكات الناجمة عن الاستفزازات الأرمينية منذ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفع إلى 71.

والاثنين، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.