الكرملين ينفي مزاعم تعرض بوتين لمحاولة اغتيال في موسكو

نفى الكرملين، تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، صباح أمس الأربعاء.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي في العاصمة موسكو "غير صحيح".

جاء ذلك بينما يشارك الرئيس الروسي بوتين رفقة عدد من الزعماء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.