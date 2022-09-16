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الكرملين ينفي مزاعم تعرض بوتين لمحاولة اغتيال في موسكو

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 16.09.2022 00:12
آخر تحديث في 16.09.2022 00:34
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر لقاء الرئيس القرغيزي صدر جباروف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند الأوزبكية 15 سبتمبر/ أيلول 2022 AP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر لقاء الرئيس القرغيزي صدر جباروف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند الأوزبكية 15 سبتمبر/ أيلول 2022 (AP)

نفى الكرملين، تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، صباح أمس الأربعاء.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي في العاصمة موسكو "غير صحيح".

جاء ذلك بينما يشارك الرئيس الروسي بوتين رفقة عدد من الزعماء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.

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