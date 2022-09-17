أول ظهور علني لخامنئي بعد تقارير عن تدهور صحته

شارك المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، السبت، في احتفال ديني بأول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وسط تقارير عن تدهور صحته وخضوعه لعملية جراحية.

وأظهرت صور نشرها مكتب خامنئي، المرشد الإيراني وهو يلوح للجمهور ويمشي ببطء إلى مقعده على المنصة فيما يهتف المشاركون باسمه.

والجمعة، أثار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، لم تسمّها، في مكتب خامنئي تكهنات بشأن تدهور صحته، قائلة: إن خامنئي "مريض جداً" بعد خضوعه لعملية جراحية لانسداد الأمعاء.

وجاء في التقرير أن خامنئي "كان أضعف من أن يجلس، أو يمشي، وألغى جميع اجتماعاته وظهوره العام".

ولم يصدر رد فوري على التقرير من قبل مكتب خامنئي، أو حكومة طهران.

وسبق وأن تداولت تقارير عن تدهور صحة المرشد الإيراني الأعلى مرات عديدة في السنوات الأخيرة، دون أن يؤكدها مكتبه، أو ينفيها.

ويشغل خامنئي، 83 عاماً، منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989.