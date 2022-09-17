رائدا فضاء صينيان ينجحان في السير خارج محطة قيد الإنشاء

تمكن رائدا فضاء صينيان، السبت، من إجراء رحلة سير في الفضاء خارج محطة جديدة، من المقرر أن يكتمل بناؤها في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن "رائد الفضاء تساي شيوي تشه، وزميله تشن دونغ نجحا في الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء "ونتيان" لإجراء أنشطة خارج المركبة، منها السير في الفضاء".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها رواد فضاء مهمة "شنتشو 14" أنشطة خارج المركبة.

وسيجري الرائدان، بمساعدة الذراع الميكانيكية الصغيرة، سلسلة مهام خارج المركبة، بما في ذلك تركيب مقابض مساعد، كما سيتحققان من القدرة على الإنقاذ خارج المركبة، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وخلال تطبيق نشاط السير في الفضاء، كانت رائدة الفضاء الثالثة ليو يانغ داخل الوحدة لدعمهما، وفق نفس المصدر.

وسينضم إليهم 3 رواد فضاء آخرين قرب نهاية المهمة، فيما ستكون المرة الأولى التي يوجد فيها 6 أشخاص على متن المحطة.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنهى تشن دونغ وليو يانغ أول أنشطة خارج المركبة لطاقم "شنتشو 14" وعادا إلى "ونتيان".

وأصبحت الصين الدولة الثالثة التي ترسل شخصًا إلى الفضاء في 2003، بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة، فيما أرسلت مركبات متجولة إلى القمر والمريخ وأعادت عينات القمر إلى الأرض.