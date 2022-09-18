اليابان تجلي مليوني شخص بعد تحذيرات من إعصار "نانمادول"

بدأت اليابان إجلاء نحو مليوني شخص من منطقة "كيوشو" الجنوبية، تحسباً لإعصار "نانمادول"، بعد تحذيرات من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية العامة (NHK)، مساء السبت، إن نحو مليوني شخص في المدينة "صدرت لهم أوامر بالإجلاء" بسبب اقتراب الإعصار.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من المستوى الخامس، أعلى مستوى للتحذير من الكوارث، بشأن التأهب للإعصار الذي من المتوقع أن يضرب منطقة كيوشو جنوبي البلاد، حسب الهيئة.

ونقلت الهيئة عن مسؤولي الأرصاد أن "إعصاراً قوياً جداً يمكن أن يتسبب في نوع من الكوارث لا تحدث إلا مرة واحدة كل بضعة عقود".

وقال المسؤولون إن "رياحاً تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتراً "112 ميلاً" في الساعة، ستضرب شمال وجنوب كيوشو، إضافة إلى جزر "أمامي"، حيث تصل الرياح إلى ذروتها عند 252 كيلومترا "156 ميلاً" في الساعة يوم الأحد".

كما ذكرت الهيئة أن الخطوط الجوية اليابانية وشركات طيران أخرى، قررت إلغاء أكثر من 500 رحلة كانت مقررة اليوم الأحد.

وقالت مجموعة السكك الحديدية اليابانية أيضاً إنه من المتوقع أن تتأثر خدمات القطارات السريعة في البلاد يومي الأحد والاثنين، وفق الهيئة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو، الأحد، ثم يتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو.