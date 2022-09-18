انهيار مبنى ومحاصرة مئات السياح جراء زلزال قوي ضرب تايوان

ضرب زلزال قوي، بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، معظم أنحاء تايوان، الأحد، ما أدى إلى انهيار مبنى من ثلاثة طوابق، ومحاصرة 4 أشخاص داخله، فيما حوصر نحو 400 سائح على جبل في مدينة يولي، شرقي البلاد، جراء انهيارات أرضية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إن معظم الأضرار وقعت شمال مركز الزلزال الذي ضرب بلدة تشيشانغ، على عمق ضحل نسبياً يبلغ سبعة كيلومتراً، وفق وكالة أسوشييتد برس.

ويعد هذا الزلزال هو الأضخم بين عشرات الزلزال والهزات الأرضية التي هزت الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، منذ مساء السبت، عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة المنطقة ذاتها.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة بانهيار مبنى يتكون من ثلاثة طوابق في بلدة يولي القريبة، يضم متجراً في الطابق الأرضي وشققاً سكنية في الجزء العلوي منه.

وأكدت أن 4 أشخاص حوصروا داخل المبنى بسبب الزلزال، من بينهم فتاة صغيرة، وأظهرت صورة، نشرتها السلطات في مدينة هوالين، نقل الفتاة عبر سلم معدني من أعلى الأنقاض من قبل عمال إنقاذ.

وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 أسرة بقيت بدون كهرباء في يولي، إضافة لتضرر أنابيب المياه.

وأضافت أن انهياراً أرضياً حاصر ما يقرب من 400 سائح على جبل في يولي يشتهر بأزهار زنابق النهار البرتقالية التي تغطي منحدراته في هذا الوقت من العام.

ونقلت الوكالة عن إدارة السكك الحديدية قولها إن قطاراً اصطدم بأحد أرصفة محطة دونغلي في بلدة فولي، الواقعة بين يولي ومركز الزلزال في تشيشانغ، ما تسبب في ميول ثلاث عربات.

في حين هرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع انهيار جسر على طريق مؤلف من مسارين لما يبدو أنه منطقة ريفية من يولي حيث يعتقد أن ثلاثة أشخاص وسيارة واحدة أو أكثر سقطوا منه، وفقا لتقارير إعلامية.

وشعر سكان الطرف الشمالي للجزيرة في العاصمة تايبيه بالهزة، وفي مدينة تاويوان، غرب تايبيه والتي تبعد 210 كيلومترات شمال مركز الزلزال، التي أبلغ فيها عن إصابة رجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعد انهيار سقف في الطابق الخامس من مركز رياضي.

من جانبها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات تسونامي في العديد من الجزر اليابانية الجنوبية القريبة من تايوان، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.

وكانت اليابان، قد بدأت، الأحد، إجلاء نحو مليوني شخص من منطقة "كيوشو" الجنوبية، تحسباً لإعصار "نانمادول"، بعد تحذيرات من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.