قتيل وجرحى وانهيارات في البنية التحتية جراء زلزال تايوان

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب آخرون جراء زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، جنوب شرقي تايوان.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن شخصا واحدا لقي مصرعه، وأصيب آخرون جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة تايتونج التايوانية.

وأنقذ رجال الإطفاء 4 من المحاصرين في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، انهار بسبب الزلزال، كما تضررت البنية التحتية للنقل جراء الزلزال.

وفي هوالين، انهار جسران فوق نهر شيوغولان، بينما تضرر جسر ثالث.

كما تم إنقاذ إجمالي 3 أشخاص كانوا محاصرين على جسر منهار في منطقة "جاولياو"، ونقلوا الى المستشفى.

وذكرت إدارة السكك الحديدية التايوانية (TRA) أن القبة المنهارة لمحطة السكك الحديدية في منطقة دونجلي سقطت على قطار هوالين-تايتونج، ما أدى إلى خروج ست عربات عن القضبان.

وأكد البيان أنه تم إنقاذ 20 راكبا في عربات القطار.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان، إن خدمات القطارات توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية.

كما بقي 7073 أسرة بدون كهرباء، بالإضافة إلى انقطاع التيار في بعض أجزاء مدن تايبيه ونيو تايبيه وتاينان وكاوهسيونغ.

وأفادت وزارة التعليم بوقوع أضرار مادية بالمدارس بعد الزلزال ، بينما تم تعليق التعليم في هوالين وتايتونج.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت السلطات التايوانية أن زلزالا بقوة 6.8 درجات ضرب على عمق 7 كلم مقاطعة "تايتونج" على الساحل، جنوب شرقي للبلاد، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

من جانبها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث تسونامي بارتفاع "متر واحد" في عدة جزر جنوبي البلاد، حسب الوكالة.

وحث مسؤولو الطقس في اليابان سكان تلك المناطق على الابتعاد عن الساحل.

والسبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات منطقة "يوجينغ" جنوب شرقي تايوان، دون تسجيل إي أضرار أو إصابات.