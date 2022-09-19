إسرائيل تعين إيريت ليليان سفيرة لها في تركيا

قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية: "قررت وزارة الخارجية تعيين إيريت ليليان، سفيرة في أنقرة، في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018".

وتشغل ليليان حالياً منصب القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة.

وكانت إسرائيل وتركيا قد أعلنتا منتصف الشهر الماضي عن قرارهما تبادل السفراء.

ويوم 17 أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء، مضيفاً أن قرار تبادل السفراء جاء في إطار القرار المشترك حول إعادة رفع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى أعلى المستويات.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد في تل أبيب.

وفي تصريح سابق لها لوكالة الأناضول قالت إيريت ليليان، إنها تؤمن بشدة بعملية التطبيع بين تركيا وإسرائيل، مشيرة إلى عدم وجود وساطة من طرف ثالث في عملية التطبيع بينهما، وأن قرار التطبيع جاء بإرادة حرة من كلا الطرفين.